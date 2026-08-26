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Температура Мирового океана побила исторический рекорд

Температура Мирового океана побила исторический рекорд

Температура поверхности Мирового океана достигла нового исторического максимума. Учёные фиксируют тревожный сигнал: планета получила очередное подтверждение того, что климатическая система входит в период беспрецедентных изменений.

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