Цены на серверную память DDR4 и DDR5 значительно выросли в первом полугодии 2026 года

В то же время SSD-накопители за тот же период в отдельных случаях подорожали втрое. Стоимость процессоров также увеличилась: цена Intel Xeon 4310 выросла с 45 тысяч до 70 тысяч рублей, а Intel Xeon 6434 в среднем подорожал с 190 тысяч до 210 тысяч рублей.
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