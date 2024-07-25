Unbound Fund предложил клиентам гражданство страны ЕС в обмен на паи биткоины-фондов

Португальский фонд Unbound, обладающий правом предлагать клиентам «золотую визу» через бизнес-иммиграцию и получение вида на жительство в Еврозоне, представил новое предложение для крупных биткоин-инвесторов.
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