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Крымская газета

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8 мая: какой сегодня день

8 мая: какой сегодня день

8 мая отмечается Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца. Именно в этот день в 1828 году родился создатель этой организации Жан Анри Дюнан.

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