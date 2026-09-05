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Комфорт, технологии, возможности: в Калязине заработал обновлённый Кадровый центр

Комфорт, технологии, возможности: в Калязине заработал обновлённый Кадровый центр

3 сентября в Калязине состоялось торжественное открытие обновлённого Кадрового центра «Работа России».

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