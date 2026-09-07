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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников, похитивших 3,5 млн рублей у семейной пары из Подмосковья

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задержали 25-летнего жителя Ханты-Мансийска, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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