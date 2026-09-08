Смешное чучело с барахолки оказалось останками вымершего сумчатого волка

Британец купил на барахолке чучело лисы за 50 фунтов, которое на аукционе оказалось головой вымершего сумчатого волка и ушло за 74 тысячи фунтов.
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