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Царьград

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Смешное чучело с барахолки оказалось останками вымершего сумчатого волка

Смешное чучело с барахолки оказалось останками вымершего сумчатого волка

Британец купил на барахолке чучело лисы за 50 фунтов, которое на аукционе оказалось головой вымершего сумчатого волка и ушло за 74 тысячи фунтов.

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