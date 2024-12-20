Польша назвала враждебным актом предоставление Венгрией убежища экс-замминистру

Решение Венгрии предоставить политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело, является враждебным актом по отношению к Варшаве.
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