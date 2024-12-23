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Обещаниям "восстановить Viber" верить нельзя: Эксперт перечислил новые уловки мошенников

Обещаниям "восстановить Viber" верить нельзя: Эксперт перечислил новые уловки мошенников

Аферисты делают всё, чтобы обмануть пользователей. Теперь обещают "восстановить Viber" после блокировки, однако верить этому нельзя, говорит эксперт.

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