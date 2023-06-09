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Российская армия уничтожила две группы ВСУ при отражении наступления

Российская армия уничтожила две группы ВСУ при отражении наступления

Бойцы группировки «Юг» ВС РФ в ходе оборонительных действий смогли ликвидировать две группы живой силы противника, а также уничтожить склад и блиндаж.

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