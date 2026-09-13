Западная пресса: в будущей войне против РФ можно лишиться преимущества в воздухе

Западные генералы всё чаще предупреждают, что в будущей войне против равного по силе противника, например - России, они могут лишиться тех преимуществ в воздухе, которыми пользовались в Ираке и Афганистане.
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