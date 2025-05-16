Скандал: Посол Копыркин осудил высказывания Арцруна Ованнисяна

Посол России в Ереване Сергей Копыркин выступил с критикой заявления Арцруна Ованнисяна, бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении, о Великой Отечественной войне, которое вызвало возмущение в армянском обществе.
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