Слишком мягко. Прокуратура Приморья обжалует приговор водителю, виновному в смерти ребенка

Прокуратура Приморского края обжалует наказание водителю, по чьей вине погиб ребенок. В ведомстве считают, что автомобилист, получивший условный срок, должен отправиться в места лишения свободы, сообщает PRIMPRESS.
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