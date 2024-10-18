Пленный украинский военком Тагеев: избежать мобилизации на Украине невозможно

Дмитрий Гурин

Просто до хохляцкого народа еще не дошло что тут палка о двух концах, ведь спецы ТЦК то же не бессмертны и им так же надо самим ходить и в магазины и ездить на работы и по работе....... пару тройку подвесить на столбах и могут и одуматься. Все время ходить держа стволы на взводе не получится а тот же доведенный до ума арбалет штука более серьезная из некоторой дали чем укторот..........