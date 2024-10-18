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Пленный украинский военком Тагеев: избежать мобилизации на Украине невозможно

Пленный украинский военком Тагеев: избежать мобилизации на Украине невозможно

Избежать мобилизации на Украине в течение длительного времени, скрываясь от сотрудников ТЦК (военкоматов), практически невозможно.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Просто до хохляцкого народа еще не дошло что тут палка о двух концах, ведь спецы ТЦК то же не бессмертны и им так же надо самим ходить и в магазины и ездить на работы и по работе.......  пару тройку подвесить на столбах и могут и одуматься. Все время ходить держа стволы на взводе не получится а тот же доведенный до ума арбалет штука более серьезная из некоторой дали чем укторот..........
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