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Татар-информ

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Илья Сафонов рассказал о первых неделях в системе «Ванкувера»

Илья Сафонов рассказал о первых неделях в системе «Ванкувера»

Фото: ak-bars.ru Экс-игрок «Ак Барса» Илья Сафонов, перебравшийся в систему «Ванкувера», поделился впечатлениями от первых недель в Северной Америке.

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