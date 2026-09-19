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Явка составила 44,55% по итогам второго дня выборов в Госдуму

Явка составила 44,55% по итогам второго дня выборов в Госдуму

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов По итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму явка составила 44,38% по состоянию на 22:00 мск.

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