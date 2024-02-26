В РФ привезли обновленный Kia Carnival мощностью 194 л.с.

В Россию по схеме параллельного импорта до сих пор ввозятся автомобили ушедших брендов. В частности, на одном из классифайдов появилось объявление о продаже модернизированного минивэна , дебют которого состоялся у него на родине, в Южной Корее, в конце 2023 года.