В РФ привезли обновленный Kia Carnival мощностью 194 л.с.

В Россию по схеме параллельного импорта до сих пор ввозятся автомобили ушедших брендов. В частности, на одном из классифайдов появилось объявление о продаже модернизированного минивэна , дебют которого состоялся у него на родине, в Южной Корее, в конце 2023 года.
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