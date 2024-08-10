Россия предупредила мировое сообщество о ситуации вокруг Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС на фоне атак вооруженных сил Украины. Напомню, что накануне на станции были обнаружены фрагменты украинских ракет, однако фактов прямого обстрела не зафиксировано, сообщило российское постпредство в Вене.