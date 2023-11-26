Обновление EIP 4844 для Ethereum является масштабным для сетей второго уровня

EIP 4844 или «Proto-Danksharding» известен как самое ожидаемое обновление Ethereum. Помимо того, что он изменит правила игры в экономике комиссий за транзакции, он призван значительно увеличить транзакционную мощность сетей второго уровня (L2) на Ethereum.
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