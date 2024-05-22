Во Владивостоке построят российско-китайский образовательный центр

На территории поселка Де-Фриз в Приморье построят крупный российско-китайский образовательный центр. Реализацией занимается компания «Международный образовательный центр ЛУНМЭЙ», сообщает корреспондент PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
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