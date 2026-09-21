Нидерландский политик высмеял Мерца после провала его партии на выборах

Председатель нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс с иронией отреагировал на результат Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца на выборах в Мекленбурге-Передней Померании.
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