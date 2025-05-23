Напустили дым-туману – значит, точно быть обману! Ну в нашей стране совершенно не надо агитировать за святое и объяснять, что не обманешь — не проживешь.
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Напустили дым-туману – значит, точно быть обману! Ну в нашей стране совершенно не надо агитировать за святое и объяснять, что не обманешь — не проживешь.
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