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Напустили дым-туману – значит, точно быть обману

Напустили дым-туману – значит, точно быть обману! Ну в нашей стране совершенно не надо агитировать за святое и объяснять, что не обманешь — не проживешь.

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