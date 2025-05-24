Член НОК Украины Попов высказался о допинг-деле игрока "Челси" Мудрика

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов объяснил, почему расследование допинг-дела украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика движется медленно, и связал это с финансами.
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