В Нижнем Тагиле ищут 16-летнего Сергея Бишарова

В Нижнем Тагиле организованы поиски 16-летнего Сергея Бишарова, пропавшего 9 июля. Несовершеннолетний ушёл из дома, расположенного на улице Льва Толстого, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
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