Юбилей дирижера Владимира Зеновского отметили концертом в Архангельске

75-му дню рождения заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя и дирижера Архангельской любительской хоровой капеллы посвятили концерт «Да не прервется нить времен…» в Архангельском музыкальном колледжеИмя Владимира Зеновского широко известно не только среди профессионального музыкального сообщества, но и среди любителей хоровой музыки.
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