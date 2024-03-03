Юбилей дирижера Владимира Зеновского отметили концертом в Архангельске

75-му дню рождения заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя и дирижера Архангельской любительской хоровой капеллы посвятили концерт «Да не прервется нить времен…» в Архангельском музыкальном колледжеИмя Владимира Зеновского широко известно не только среди профессионального музыкального сообщества, но и среди любителей хоровой музыки.