Какие квартиры в «тюменской матрешке» покупают чаще: статистика риелторов

ТЮМЕНЬ, 3 декабря, ФедералПресс. В Тюменской области в 2023 году высоким спросом пользовались загородная недвижимость, вторичное жилье и квартиры в новостройках, рассказали «ФедералПресс» в агентстве недвижимости «СОВА».
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