Роскосмос и NASA продлили соглашение о полетах на МКС до 2026 года

Представители Роскосмоса и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС, которые планируется реализовать в 2025-2026 годах, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии