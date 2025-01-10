Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Роскосмос и NASA продлили соглашение о полетах на МКС до 2026 года

Роскосмос и NASA продлили соглашение о полетах на МКС до 2026 года

Представители Роскосмоса и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС, которые планируется реализовать в 2025-2026 годах, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им.

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