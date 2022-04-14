В Краснодарском крае сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли эвакуировать жильцов при пожаре в многоквартирном доме

Находясь на маршруте патрулирования на улице Братьев Степановых в городе Тимашевске, полицейские патрульно-постовой службы полиции сержант полиции Анастасия Кожухина, младший сержант полиции Ольга Абрамовская и представитель добровольной казачьей дружины Евгений Головко заметили возгорание в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома.