Происшествия

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В Краснодарском крае сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли эвакуировать жильцов при пожаре в многоквартирном доме

Находясь на маршруте патрулирования на улице Братьев Степановых в городе Тимашевске, полицейские патрульно-постовой службы полиции сержант полиции Анастасия Кожухина, младший сержант полиции Ольга Абрамовская и представитель добровольной казачьей дружины Евгений Головко заметили возгорание в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома.

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