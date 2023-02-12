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Кузнецов: «Кутуз сказал, что через 2 дня даст ответ, но меня это не устраивает»

Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе Кутуза в «Титан». «Я послушал, он сказал, что по приезде через 2 дня даст ответ, но меня это не устраивает.

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