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Татар-информ

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Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира — 2027

Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира — 2027

Фото: volley.ru Стали известны все участники чемпионата мира среди женских команд по волейболу, который в 2027 году пройдет в США и Канаде, сообщается на сайте ВФВ.

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