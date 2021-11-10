Иммунолог Жемчугов рассказал, когда снизится заболеваемость COVID-19 в России

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выйдет на плато примерно в течение семи дней, а через 2-3 недели начнет снижаться .