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Иммунолог Жемчугов рассказал, когда снизится заболеваемость COVID-19 в России

Иммунолог Жемчугов рассказал, когда снизится заболеваемость COVID-19 в России

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выйдет на плато примерно в течение семи дней, а через 2-3 недели начнет снижаться .

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