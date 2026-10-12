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За рулем

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BMW показала 717-сильный полицейский универсал

BMW показала 717-сильный полицейский универсал

Немецкие полицейские давно ездят на универсалах BMW 5 Series Touring, но в баварском подразделении M решили, что планку пора поднять.

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