Российский газ может выйти на африканский рынок в 2025 году

По мнению исполнительного председателя Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюка, российский газ может быть востребован на африканском рынке, однако для этого странам континента необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.
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