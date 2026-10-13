В Сарове рассказали о гуманных мерах борьбы с медведями

В Сарове готовятся меры по изоляции медведей, которые приближаются к людям. Как сообщили в пресс-службе городской администрации для «Российской газеты», речь не идёт об их отстреле.
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