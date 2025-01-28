Ростовский медик предложил внести народных целителей в особый реестр

Такой недавно появился в Башкирии.Один из сотрудников ростовской поликлиники выразил мнение о том, что Ростовской области стоит взять пример с Башкирии в вопросе контроля над народной медициной, чтобы защитить жителей региона от действий мошенников, сообщает портал rostovgazeta.
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