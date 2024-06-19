Екатерина Климова показала снимок с закинутыми на стол ногами

Екатерина Климова недавно поразила своих поклонников свежим и необычным фото в социальных сетях. На опубликованном изображении артистка предстала в элегантном белом брючном костюме, демонстрируя уверенную и стильную позу на фоне рабочего кабинета с закинутыми ногами на стол.