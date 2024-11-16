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В МИД РФ прокомментировали реакцию Маска на слова Зеленского о независимости Украины

В МИД РФ прокомментировали реакцию Маска на слова Зеленского о независимости Украины

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что американский миллиардер Илон Маск поднял на смех президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

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