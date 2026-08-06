Юрист Хаминский объяснил разницу в подходах судов к делам Лерчек и Гасанова

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и московской области Александр Хаминский в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с разными подходами судов к рассмотрению дел блогеров Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и Гусейна Гасанова.