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Юрист Хаминский объяснил разницу в подходах судов к делам Лерчек и Гасанова

Юрист Хаминский объяснил разницу в подходах судов к делам Лерчек и Гасанова

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и московской области Александр Хаминский в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с разными подходами судов к рассмотрению дел блогеров Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и Гусейна Гасанова.

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