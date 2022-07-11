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Нехаммер заявил, что Евросоюзу останется только алкоголь в случае роста инфляции

Нехаммер заявил, что Евросоюзу останется только алкоголь в случае роста инфляции

Австрийский канцлер и глава народной партии Австрии Карл Нехаммер сообщил, что без адекватных мер со стороны чиновников Европы против увеличивающейся инфляции единственным выходом будет использование алкогольных напитков или психотропных веществ.

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