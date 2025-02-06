Эксперты оценили предложение Трампа о передаче сектора Газа под контроль США @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Дональд Трамп пытается изменить положение дел на Ближнем Востоке.
Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В 100 дней правления Трампа будет много интересного и дикого в его действиях и нужно подожлать когда международная жизнь его поставит на своё место.РВСН.
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Он еще более больной, чем Байден... Совсем рехнулся.
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19 час.
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