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Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке

Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке

Эксперты оценили предложение Трампа о передаче сектора Газа под контроль США @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Дональд Трамп пытается изменить положение дел на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В 100 дней правления Трампа будет много интересного и дикого в его действиях и нужно подожлать когда международная жизнь его поставит на своё место.РВСН.
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Он еще более больной, чем Байден... Совсем рехнулся.
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19 час.
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