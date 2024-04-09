Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая

Отношения России и Китая благодаря своим лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии.
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