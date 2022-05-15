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Александр Тихонов: «УЕФА командует Америка, которой управляет паралимпиец Байден. Это сброд, им надо объявить бойкот»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад.

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