ВС РФ почти взяли под контроль северную часть Часова Яра: главное за сутки

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Российские войска практически установили контроль над северной частью Часова Яра, Украина сама сбила истребитель ВСУ F-16, Владимир Зеленский назвал низкими шансы Украины на выживание без помощи США.
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