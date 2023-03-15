Комик Александр Петросян сообщил, как относится к КВН

Артист честно сообщил, как относится к популярной игре. Александр Петросян, фото – Ключ-МедиаАлександр Петросян во время интервью Андрея Пределина раскритиковал как КВН, так и тех, кто в уже пожилом, по его мнению, возрасте продолжает играть.