Европейский союз хотел с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, однако вместо этого убил ими свою, заявил в среду лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
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