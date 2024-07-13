В Госдуме предложили сажать пожизненно за организацию или участие в вооруженном мятеже

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. В Госдуму поступил законопроект о наказании в виде пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлек смерть человека или иные тяжкие последствия.
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