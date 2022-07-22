Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о планах республики стать частью России и напомнил о референдуме 2006 года

15 лет назад 97% жителей Приднестровья высказались за вхождение в состав РоссииМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики намерены добиваться независимости страны и ее вхождения в состав России в соответствии с итогами референдума 2006 года.
Популярные статьи
- Хакеры из российской группировки RaHDit выявили предателей, сотрудничающих с военной разведкой Украины
- В Союзе «Чернобыль» России назвали «сволочами и дураками» украинцев, атаковавших Запорожскую АЭС
- Экс-глава израильской спецслужбы спрогнозировал начало нового учебного года в Одессе по российской программе
Свежие комментарии