Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о планах республики стать частью России и напомнил о референдуме 2006 года

15 лет назад 97% жителей Приднестровья высказались за вхождение в состав РоссииМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики намерены добиваться независимости страны и ее вхождения в состав России в соответствии с итогами референдума 2006 года.