Daily Storm

534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Викто
    Надеюсь на зоне он станет любимой женщинойФСБ задержала в К...
  • Олег Орехов
    какие 15.Транклюкировать.или пожизненый ...ицих..Есть лотерейные таблетки вечного сна..ФСБ задержала в К...
  • Анатолий
    Кроме красной папки на столе больше ничего небыло?Путин провел сове...

Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о планах республики стать частью России и напомнил о референдуме 2006 года

Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о планах республики стать частью России и напомнил о референдуме 2006 года

15 лет назад 97% жителей Приднестровья высказались за вхождение в состав РоссииМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики намерены добиваться независимости страны и ее вхождения в состав России в соответствии с итогами референдума 2006 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх