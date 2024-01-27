Рикошет по предателям: чего по новому закону могут лишиться Пугачёва, Галкин* и другие беглые звёзды Елена ГалицкаяГосдума приняла законопроект о конфискации имущества и лишении почётных званий за преступления против безопасности.
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