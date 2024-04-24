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Петербургский дневник

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Ленте Ленинградской победы присвоили официальный статус

Ленте Ленинградской победы присвоили официальный статус

ЗакС поддержал законопроект, который позволит прописать, где и как можно ее использовать Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 24 апреля, поддержали инициативу, которая прописывает случаи использования ленты Ленинградской победы.

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