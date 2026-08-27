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Крымская газета

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В Крыму за время операции «МАК-2026» изъяли 9 кг наркотиков

В Крыму за время операции «МАК-2026» изъяли 9 кг наркотиков

С 10 по 19 августа 2026 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с территориальными органами провели II этап оперативно-профилактической операции «МАК-2026».

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