В Крыму за время операции «МАК-2026» изъяли 9 кг наркотиков

С 10 по 19 августа 2026 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с территориальными органами провели II этап оперативно-профилактической операции «МАК-2026».
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